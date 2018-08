Glutenul este un nume generic pentru proteinele gasite in grau, secara, orz si alte cereale. Moda gluten free a luat avant si tot mai multi sunt cei convinsi ca e ceva foarte sanatos. In realitate putina lume are habar ce este intr-adevar glutenul si felul in care acesta se incadreaza intr-o dieta sanatoasa. Potrivit Bright Side , exista cateva mituri referitoare la gluten pe care oamenii inca le mai cred. Iata cateva dintre acestea: