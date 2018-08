Oricat de mult ai batut tara in lung si in lat, la munte, la mare, in capitala sau in marile orase, unde festivalurile artistice, traditiile sau obiective turistice raman de referinta, exista anumite locuri carora mai putini romani le-au trecut pragul. Cum ziua e lunga pe timp de vara, dar perioada de concediu limitata, weekendul ramane un prilej pentru strabate pamantul local.Pentru ca pregatirea unei astfel de escapade de o zi sau un weekend sa fie mai usoara, echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro a selectat sase locuri mai putin cunoscute din Romania. Pentru a ajunge acolo, vei descoperi ca ai, probabil, nevoie de masina, tren, bicicleta sau doar de cativa pasi. In orice caz, sunt putine sanse ca in aceste locuri sa duci dorul aglomeratiei urbane sau a celei turistice, des intalnite in aceasta luna in cele mai populare destinatii din tara.