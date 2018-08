10 randuieli pe care ar fi bine sa le iei in seama de Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului este praznuita de in fiecare an, pe data de15 august, fiind sarbatoarea in amintirea zilei in care Fecioara Maria si-a dat obstescul sfarsit. Pentru ca este cea mai importanta sarbatoare inchinata Sfintei Maria iti redam cateva dintre randuielile de care ar trebui sa tii cont in aceasta zi.