Social Media reprezinta pentru cei mai multi dintre noi locul in care ne destindem, socializam si pierdem timpul in loc sa ne ocupam de ceea ce avem de facut. Mai mult decat atat, social media creeaza o dependenta destul de serioasa. Cu siguranta v-ati intrebat cum ar fi viata voastra fara existenta acestor platforme online care acum, fara doar si poate, fac parte din viata noastra. In continuare va vom prezenta cateva schimbari care au loc, potrivit rd.com , atunci cand renuntam macar pentru un timp la mediu online.