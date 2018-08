8 coafuri simple care te vor ajuta sa pari mai tanara

La fel ca in cazul machiajului, coafura potrivita poate face adevarate minuni si poate sterge cativa ani de pe chipul tau. In continuare va vom prezenta cateva coafuri simple si lejere, dar in acelasi timp de impact, care nu doar te vor face sa arati mult mai bine, ci si mult mai tanara.