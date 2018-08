Ti-ai setat vreodata un obiectiv atat de mare incat ti-a provocat stari de stres, anxietate si un milion de intrebari legate de modul in care vei reusi sa faci ceea ce ti-ai propus? Cum ar fi daca ai putea sa transformi tot acel stres si toata anxietatea in rezultate foarte productive? Ai fi surprins sa afli ca se poate daca urmezi cateva sfaturi simple. Iata care sunt, potrivit Lifehack.org , pasii pe care ar trebui sa ii ai in vedere atunci cand iti setezi anumite obiective pe care vrei sa le atingi.