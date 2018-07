O vanataie reprezinta reflectia unor mici traumatisme ale vaselor de sange pe suprafata pielii. In cazul in care aceste vase de sange sunt deteriorate, o cantitate mica de sange se poate scurge, oferind zonei respective culoarea albastra, negru sau violet. Cu siguranta foarte multi oameni au experimentat mici lovituri in urma carora le-au aparut vanatai, dar exista si cazuri in care acestea apar in mod inexplicabil. Iata care sunt cateva dintre motivele pentru care oamenii se invinetesc foarte repede, potrivit site-ului prevention.com