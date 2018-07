Scade riscul de infarct si imbunatateste memoria. 8 beneficii ale porumbului fiert

Porumbul - o cereala versatila, care este folosita foarte des in alimentatie, insa sub diferite forme: faina sau malai, boabe in conserva, floricele de porumb, sirop dulce sau porumb proaspat si fiert. In acest caz, vorbim despre porumbul fiert care, pe langa faptul ca reprezinta un deliciu al sezonului, are si foarte multe multe beneficii pentru sanatate. In continuare, va vom prezenta cateva dintre acestea: