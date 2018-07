7 secrete pe care nu le vei afla din meniul de la restaurant

Nu este surprinzator ca se apeleaza la tot felul de artificii in restaurant, de la personal, pana la muzica de pe fundal si la meniul consultat, pentru ca se urmareste nu numai confortul clientilor pentru ca acestia sa-si doreasca sa se reintoarca in acelasi loc, ci si pentru ca ei sa comande cat mai mult. Exista cateva trucuri pe care nu le vei regasi, asadar, in meniu. Iata cateva dintre ele: