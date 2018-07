10+ ghicitori simple care te vor deruta. Ce e plin de chei, dar nu poate deschide nicio usa?

Vrei sa-ti testezi vigilenta, sa te relaxezi si sa uiti chiar si pentru cateva momente de grijile care te apasa in viata de zi cu zi? Cateva ghicitori simple iti pot veni in ajutor.



Se spune ca o minte antrenata este scutita de multe probleme pe viitor, motiv pentru care ar trebui sa gasesti in fiecare zi resurse care sa iti ajute creierul. Se pare ca este randul unor ghicitori simple care iti vor da de gandit, dar care te vor si destinde si te vor scoate din starea de letargie in cazul in care simti ca nu mai ai energia necesara sa iti duci la bun sfarsit sarcinile pe care le ai de indeplinit.



Cu aceasta ocazie, te vei intoarce si putin in timp, in anii copilariei, dupa care absolut toti tanjim. Nu mai putem da timpul inapoi, dar cu siguranta avem posibilitatea de a rememora aceasta perioada prin intermediul catorva lucruri simple, care ne sunt la indemana. Si pana la urma de ce sa nu profitam de "instrumentele" pe care le avem la dispozitie pentru a ne binedispune si a ne pune mintea la incercare, totodata? Asadar, iata cateva ghicitori simple care te vor pune pe ganduri. Raspunsurile le vei gasi la final.