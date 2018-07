Elimina stresul si reduc riscul unui infarct. 8 beneficii ale nucilor verzi

Nucile verzi sunt simbolul vietii, dar si al fecunditatii, iar coaja lor verde are proprietati astringente, datorita continutului mare de tanin si iod. In afara faptului ca nucile verzi sunt un ingredient principal in prepararea dulceturilor si prajiturilor, nucile verzi pot ajuta in tratarea anumitor probleme de sanatate. Iata cum pot ajuta nucile verzi in tratarea problemelor de sanatate: