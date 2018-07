Nu e totul pierdut. 10+ imagini impresionante care iti vor reda increderea in umanitate

Cu totii avem momente cand ne pierdem speranta in mai bine si increderea in oameni. Sunt clipe cand ne afundam in singuratate, crezand ca nimic bun nu se mai poate intampla in viata noastra si in lume. Nimic mai gresit. Nu stim daca binele invinge, insa el va exista intotdeauna si, de fapt, de noi depinde sa facem lumea in care traim una mai buna. Iar imaginile de mai jos vin sa completeze cele spuse si sa demonstreze, inca o data, ca speranta nu trebuie sa moara niciodata.