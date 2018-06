Traditii si interdictii de Sfintii Petru si Pavel: Ce sa faci pentru a atrage sporul casei

Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt praznuiti in fiecare an pe data de 29 iunie, dupa o perioada de post, care variaza ca durata, in functie de data Sfintelor Pastilor. Iata cateva traditii de care toti crestinii ar trebui sa tina cont cu prilejul acestei sarbatori.