In urma cu un secol, a luat nastere o idee simpla, dar care a avut un impact la nivel global. Casnica Melitta Bentz , o mare iubitoare de cafea, deranjata de faptul ca zatul nu se depunea niciodata in intregime pe fundul cestii a reusit sa gaseasca solutia perfecta, utilizata astazi de oameni din intreaga lume. A gaurit o cana de alama si a introdus o foaie de sugativa, cafeaua ramanand limpede asa cum isi dorea. In acest fel a luat nastere hartia de filtru de cafea, despre care s-a descoperit ca poate fi folosita si in alte scopuri in afara de cel initial. Iata despre ce este vorba.