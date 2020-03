Dacia, masina de productie romaneasca, a fost produsa intr-o multime de modele consacrate, dar au exisat si masini rare, pe care probabil nu le-ai vazut pana acum. Iata cele mai interesante 15 modele pe care nu le cunosteai.



Dacia are o istorie ce se intinde pe mai bine de cinci decenii, iar de-a lungul timpului, a lansat modele binecunoscute de intregul public, precum 1100, 1300, 1310, Nova sau chiar Logan. Pe langa acestea si alte modele produse in serie, inginerii uzinei de la Mioveni au lucrat si la diverse modele prototip sau care au fost produse in numar restrans.



Experimentele au inceput inca de pe vremea cand pe poarta fabricii ieseau batranele 1100. La vremea respectiva, au fost produse variante imbunatatite de Dacia 1100S, cu motorizare mai buna si alte avantaje pentru cei privilegiati. Intre alte modele rare ale automobilului autohton putem aminti vehicule ca MD87, o adevarata masina de curse, sau 500, pe care unii dintre voi il stiu drept Lastun.



Ce-i drept, Lastun e si nu e cu adevarat o Dacie, la fel ca alte modele ale producatorului. Aceasta nu a fost produsa la Mioveni, ci la Timisoara, de fabrica Tehnometal, sub egida brandului autohton.



Au existat modele produse in serii mici, dar si unele produse doar in cateva exemplare sau chiar intr-unul singur. Astfel, majoritatea masinilor pe care le vezi in aceasta galerie sunt disparute de mult timp. Majoritatea au ajuns la REMAT, indeosebi pe fondul proprietarilor care n-au stiut, de fapt, ce masini duc la fier vechi. Unele dintre ele ar fi putut ajunge intr-un muzeu al Dacia, insa ramanem acum cu fotografiile acestora.



Ce vei mai remarca e ca majoritatea acestor masini-experiment dateaza din prima parte a existentei brandului, in ultimii ani nemaiaparand astfel de automobile care sa ne delecteze privirea si curiozitatea, prin prisma unicitatii lor.





Te-ar putea interesa si: