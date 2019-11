In aceeasi maniera in care tatuajul unei persoane poate dezvalui multe despre personalitatea sa, conform astrologilor, tatuajele alese ar putea fi si o reflectare a semnului zodiacal. Astfel, pentru a te asigura ca imaginea, designul sau citatul ales te va reprezenta, ar fi bine sa iei in considerare si tipurile de tatuaje care ti se potrivesc, in functie de zodie, potrivit fondatorului KnowTheZodiac , Dossé-Via Trenou-Wells. Iata despre ce este vorba.