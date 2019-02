Copiii Curcubeu sunt a treia generatie de copii speciali, care au venit pe pamant pentru a ajuta umanitatea sa evolueze, dupa copiii Indigo si de Cristal. Ei sunt suflete nascute din sufletele de Cristal si au venit pe pamant in a noua dimensiune a constiintei, dimensiunea constiintei colective. Copiii Curcubeu sunt, in general, nascuti, in anul 2000 dar si dupa. Acesti copii sunt perfect echilibrati in energiile lor masculine si feminine, sunt siguri de sine fara a fi agresivi, sunt intuitivi si au abilitati extrasenzoriale fara sa faca cel mai mic efort. Insa, mai multe caracteristici ale acestor copii speciali se regasesc in galeria de mai jos:





