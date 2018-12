Greseli gramaticale, confuzii sau declaratii total neinspirate: 10+ gafe ale politicienilor romani in 2018

Se pare ca "istoria se repeta" si se reia filmul din fiecare an atunci cand discutam despre gafele la nivel inalt ale politicienilor romani. Fie ca a fost vorba despre greseli gramaticale, de exprimare sau declaratii neinspirate, greselile politicienilor nu au ramas netaxate, atragand destul de multe critici. Astfel, ne-am gandit ca nu ar fi de prisos sa trecem in revista cateva dintre gafele facute de politicienii de la noi din tara in 2018.