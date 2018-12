In fiecare an, de Craciun, vanzarile ating sume impresionante. Fie ca vorbim despre cumpararea cadourilor, fie despre preparatele traditionale de Craciun sau a decoratiunilor, oamenii se lasa cuprinsi de magia sarbatorilor si nu mai tin cont de banii pe care ii cheltuie, dandu-si seama abia dupa ce trece acest val ca de fapt "bate" vantul prin buzunare. Insa, exista anumite lucruri la care poti sa fii atent pentru a nu intra in datorii chiar de Craciun si sa iti mai ramana ceva rezerve si pentru perioada de dupa sarbatori. Iata cateva dintre cele mai utile metode pentru a economisi bani de Craciun, metode mentionate si pe chasingfoxes