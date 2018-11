8 lucruri pe care sa nu uiti sa le faci de Intrarea in Biserica a Maicii Domnului

Cunoscuta in traditia populara si ca Ovidenie sau Vovidenia, Intrarea in Biserica a Maicii Domnului se sarbatoreste in fiecare an pe data de 21 noiembrie, reprezentand unul dintre momentele esentiale din viata Fecioarei Maria. In cele ce urmeaza, va reamintim cateva dintre lucrurile pe care sa nu uiti sa le faci in aceasta zi mare.