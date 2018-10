In ultimul weekend din luna octombrie, mai exact in noaptea de 27 spre 28 octombrie, se va face trecerea la ora de iarna . Astfel, ora 04:00 va deveni ora 03:00, ceea ce inseamna ca se va dormi mai mult cu o ora, ziua de 28 octombrie fiind cea mai lunga din an. Chiar daca acesta este un avantaj, totusi, este imposibil sa nu resimtim cateva schimbari care se vor produce in organism. Iata cateva dintre acestea.