10+1 citate care te vor face sa iti doresti sa mai pleci in vacanta pana nu trece toamna

Cine spune ca odata cu trecerea verii s-a terminat sezonul vacantelor? Nici pe departe, mai mult decat atat toamna ar putea fi o perioada chiar mai buna pentru explorat si descoperit locuri noi, pentru ca nu vei mai fi molesit de canicula si nu va trebui sa iti mai faci griji sa gasesti o destinatie racoroasa. In multe zone este deocamdata cald, astfel ca te poti plimba in voie pentru ca probabil vei fi mult mai energic si mult mai dispus sa te aventurezi in actiuni inedite.



Escapadele nu ar trebui si nici nu au de ce sa se termine odata cu incheierea unui anotimp. In plus, in aceasta perioada pensula toamnei atinge toate peisajele intr-o maniera blanda si calda, motiv destul de intemeiat pentru a-ti mai dori macar inca o calatorie in acest an. Daca nu esti convins ca ar trebui sa fii deja cu bagajele la usa, iata cateva citate care iti vor da imboldul de care ai nevoie.