10 imagini care-ti vor ridica moralul intr-o zi posomorata de toamna

Toamna incepe incet incet sa isi intre in drepturi, frigul se face tot mai simtit, iar melancolia ne intra si ea pe usa. Fiecare are insa propriile metode de a se bucura de aceasta perioada: o plimbare in parc, un film vizionat cu o cana de ceai cald in mana, o carte buna, o reteta de prajituri care va imprastia in casa mirosul de vanilie. Noi va propunem doar o colectie de imagini haioase, menite sa va ridice putin moralul si sa va faca sa vedeti si soarele din spatele norilor.