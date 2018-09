Cand un hobby devine periculos: 9 semne ca esti dependent de jocuri video

Jocurile video au devenit tot mai populare - atat pentru copii, cat si pentru adulti. Foarte multi gasesc in aceasta activitate de distractie o metoda de evadare din cotidian si de relaxare. Industria de gaming inseamna investitii si profituri cu cifre cu multe zerouri. Aceasta are foarte multi adepti care nu isi dau seama cand devin dependenti de jocurile video.



Exista cateva semne care dau de gandit, mai ales parintilor, care isi urmaresc copiii. Dar lucrurile sunt la fel de valabile si in ceea ce priveste slabiciunea unui adult pentru Xbox, Playstation, Nintento sau PS4.



Un lucru este clar - sa optezi pentru un joc video nu trebuie sa insemne neaparat doar lucruri negative, decat cand nu se mai pot discerne lucrurile. Exista si beneficii ale jocurilor video: capacitatea de a lua decizii precise, imbunatatirea memoriei si a concentrarii, ajutor in capacitatea de a face mai multe lucruri deodata, facilitarea optiunii de a se informa, cresterea functiilor motorii cand se coordoneaza miscarile cu cele ale jocului.



Cateva semne care pot indica dependenta de jocurile video - pentru copii si adulti - gasesti in prezentarea de mai jos.