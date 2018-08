Atunci cand incepi o relatie cu cineva, acesta trebuie sa fie bazata pe cateva lucruri esentiale. Printre acestea se afla comunicarea, respectul dar si increderea, atat in tine cat si in persoana de langa tine, dupa cum noteaza bustle.com . Insa, atunci cand acest lucru nu exista, totul se poate termina chiar inainte de a incepe. Poate ca nu o sa-ti dai seama de la inceput daca ceva nu este in regula sau daca partenerul tau face anumite gesturi care nu sunt tocmai potrivite, dar nu este un capat de tara. Pe parcursul relatiei o sa descoperi anumite semne care iti vor trage un semnal de alarma si vei sti ce anume trebuie sa faci si cum sa gestionezi situatia.