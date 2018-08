13 locatii spectaculoase unde s-a filmat Urzeala Tronurilor si pe care le poti vizita

Serialul "Urzeala Tronurilor", adaptat dupa seria de carti fantasy “Game of Thrones” de George R.R. Martin, se apropie de final. Anul viitor, postul HBO va difuza sezonul 8, cel care va fi si ultimul. Vestea buna este ca fanii pot revedea oricand infruntarile dintre casele preferate - fie ca sunt Stark, Lannister, Targaryen, Tully, Bolton sau Baratheon. Asta daca aleg sa revada toate luptele epice de pana acum.



Cu un buget urias, care ajunsese la sezonul 6 sa aiba 10 milioane de dolari per episod, serialul si-a castigat popularitatea in randul publicului si aprecierile criticilor, devenind de-a lungul timpului o productie mainstream in cultura pop.



Daca esti un fan adevarat al serialului "Urzeala Tronurilor" si ai planuri de vacanta, sa stii ca sunt o gramada de locatii care au servit ca platouri de filmare, multe dintre ele fiind deschise publicului pentru vizitare. Unele sunt dispuse intr-o singura tara, astfel ca poti bifa diverse zone daca alegi o singura destinatie.



Asadar, cateva orase pe care le poti traversa pentru a te simti ca in lumea din "Game of Thrones" - fara taramuri fantastice, ci doar locatii reale care promit aventuri - sunt: