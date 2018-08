7 lucruri pe care nu ar fi bine sa le atingi cand te afli in casa altcuiva

In momentul in care pasesti in casa cuiva trebuie sa tii cont de faptul ca exista cateva reguli de eticheta de care ar fi bine sa tii cont pentru a nu deranja gazda. Nu conteaza ca vorbim despre prieteni, rude mai indepartate sau o cunostinta noua, normele sunt aceleasi. Asadar, in cele ce urmeaza ne-am gandit sa iti prezentam cateva dintre lucrurile pe care nu ar fi bine ca un musafir sa le atinga.