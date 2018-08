Robert Redford, laureat cu premiul Oscar, care de curand si-a anuntat retragerea din actorie , implineste sambata 82 de ani, motiv pentru care ne-am gandit sa ne reamintim cateva dintre citatele rostite de el de-a lungul timpului.Robert Redford este unul dintre cei mai mari actori ai anilor '60 - '70, iar unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale este cel din "Butch Cassidy si Sundance Kid", film in care a jucat alaturi de Paul Newman. Robert Redford a jucat in peste 30 de filme, printre care se numara clasicele "Cacealmaua/ The Sting", " (1973), "Marele Gatsby/ The Great Gatsby" (1974), "Three Days of the Condor/ Cele trei zile ale condorului" (1975), "All the President's Men/ Toti oamenii presedintelui" (1976), "Out of Africa/ Departe de Africa" (1985).Incepand cu anii 1980, Robert Redford a trecut de multe ori in spatele camerei de filmat, fiind in prezent un regizor foarte apreciat. In 1981, lungmetrajul "Oameni obisnuiti/ Ordinary People" i-a adus doua premii Oscar, inclusiv pentru regie. O buna parte din activitatea actorului-regizor este dedicata Institutului Sundance, infiintat in 1981, care are ca scop sprijinirea si dezvoltarea scenaristilor si regizorilor in afirmare. Acelasi institut organizeaza anual un festival omonim dedicat cinematografiei independente, in statul american Utah.Astfel, in cele ce urmeaza va prezentam cateva lectii de viata oferite de titratul star.