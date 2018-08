Exista in istoria noastra si fapte mai putin normale, atunci cand animalele au intrat intr-o sala de judecata in postura de acuzat. Ba chiar au fost si condamnate, lucruri care se intamplau mai ales in perioada medievala cand nu parea totul atat de anormal.Doar ca, lucrurile continua si in prezent, desi societatea pare sa fi evoluat si ai crede ca astfel de lucruri nu mai par atat de obisnuite. Desi, teoretic, animalele nu se pot face vinovate de savarsirea unor ilegalitati, asta nu a impiedicat ca unele procese sa aiba loc, ba chiar sa se soldeze cu condamnari diverse. Cateva dintre cele mai recente astfel de cazuri gasesti mai jos: