15 perechi de actori care au jucat de mai multe ori impreuna in filme

Succesul la incasari sau critica stau uneori pe umerii unui actor, care conditioneaza popularitatea unei productii si modul cum este perceputa. Insa exista si exceptii, astfel ca daca se gaseste o reteta castigatoare, se pariaza pe ea pentru a se asigura un succes de box-office.



Asa se face ca unii regizori prefera sa distribuie in cele mai multe filme aceiasi actori, pe care sa ii puna impreuna in diverse interpretari, doar pentru a aparea amandoi in distributie. Plus ca, tot jucand impreuna, acestia se simt mai bine, se cunosc mai bine si asta face ca si filmul sa beneficieze de pe urma aparitiilor lor.



Iata care sunt perechile de actori care au jucat de cele mai multe ori impreuna - o formula de succes pe care Hollywood a pariat in zeci de titluri.