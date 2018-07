Ce sa faci in cazul unui incendiu: 10 pasi importanti care iti pot salva viata

Unul dintre cele mai devastatoare dezastre care pot lovi este un incediu - greu de controlat odata izbucnit, indiferent ca este in interior sau in exterior. De cele mai multe ori deciziile de moment fac diferenta dintre viata si moarte.



Pierderea lucrurilor materiale este insignifianta, insa atunci cand se inregistreaza si victime lucrurile devin cu adevarat tragice. In ideea de a incerca sa se diminueze dimensiunea evenimentelor, IGSU (Inspectoratul General de Situatii de Urgenta) pune la dispozitie un ghid online pentru a invata populatia cum sa actioneze si sa reactioneze in cazul unor incendii. In plus, sunt si cateva completari de prevenire.