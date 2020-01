Incendiile, care au devastat insula-continent incepand din luna septembrie si care au ucis 25 de persoane, au declansat un elan de solidaritate a vedetelor in fata acestui dezastru de mediu. Astfel, in cele ce urmeaza ne-am gandit sa trecem in revista cateva dintre cele mai importante donatii ala vedetelor pentru aceasta cauza:



Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.