A trece printr-un divort sau o despartire nu este deloc usor, mai ales cand este vorba de un cuplu de celebritati, iar la mijloc sunt copii si averi de milioane de dolari. Totul pare sa indice ca 2019 nu a fost un an bun pentru relatiile de dragoste, ci mai degraba pentru despartiri. Pentru unii dragostea a durat ani sau chiar decenii, cum a fost cazul pentru Todd Palin si Sarah Palin. In schimb, in cazul lui Nicolas Cage noua lui casatorie a durat doar cateva zile. Se pare ca doar in basme iubirea dureaza vesnic, nu si in lumea celebritatilor:



Te-ar putea interesa si: