Indiferent de sezon, exista mai multe oferte cand vine vorba despre vacante. Iarna, insa, in preajma sarbatorilor de sezon, promotiile sunt ceva mai limitate, mai ales daca nu te ocupi din timp de ele. Daca, totusi, te decizi sa profiti de o oferta turistica last minute - de ultim moment - atunci s-ar putea sa ai cateva surprize interesante. Pentru a te bucura de economii asa cum trebuie, trebuie sa tii cont de unele lucruri. Daca ai vrea sa pleci intr-o vacanta de Craciun sau de Revelion, poate ar fi o idee sa vezi ce reduceri gasesti prin online sau la agentii - cateva sfaturi in acest sens gasesti in prezentarea de mai jos.



