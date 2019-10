Ne-am obisnuit deja ca vedetele sa ne surprinda cu schimbari de look care mai de care mai drastice, de la culori intense la tunsori sau coafuri neobisnuite. Mai exista, insa, un trend pe care nu foarte multe staruri il adopta, ci doar cele mai indraznete: vorbim despre momentul in care decid sa renunte la parul lung pentru a se rade sau a se tunde foarte scurt. Fie ca fac asta pentru a atrage atentia sau pentru un rol, in cazul actritelor, cert este ca femeile din lumea mondena nu se tem deloc de schimbari drastice, ci urmaresc sa demonstreze ca frumusetea chipului nu este alterata daca renunta la podoaba capilara. Pornind de la aceasta idee va prezentam, in cele ce urmeaza, cateva imagini cu celebritati care au s-au tuns (aproape) zero (plus cum aratau cu parul lung, nu neaparat chiar inainte de a se tunde, ci pentru a se face comparatia par lung-par scurt sau deloc).



