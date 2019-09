Moda se schimba de la un sezon la altul, iar preferintele fiecaruia dintre noi odata cu aceasta. Motiv pentru care si celor care se ocupa sa tina pasul cu tendintele le poate fi uneori greu sa ofere/ primeasca intocmai ce se cere. Se intampla, insa, uneori, ca designerii sa iasa din zona conventiilor si sa schiteze colectii cat mai inedite. Acestia gasesc inspiratie in diverse lucruri - pe cat de ciudate, pe atat de ofertante. Iar bolile si afectiunile au servit deseori suport in linii de fashion. Poti citi despre acestea in galeria de mai jos via Listverse