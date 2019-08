Exista persoane publice care s-au luptat cu o boala cumplita inca de la o varsta frageda. Diagnosticul de cancer nu este usor de digerat, cu toate acestea multe persoane au reusit sa il invinga si sa isi croiasca un drum in viata. Nu s-au lasat infranti de boala, iar optimismul si speranta i-a ajutat sa mearga mai departe si sa atinga culmile succesului in viata. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva vedete ce au reusit sa invinga cancerul pana la varsta de 30 de ani.



