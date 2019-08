Penelope Cruz, in varsta de 45 de ani, cunoscuta actrita din "Piratii din Caraibe" este nu numai talentata, dar si foarte frumoasa. Ea considera ca "o femeie arata bine atunci cand chipul sau poate spune o poveste". "Frumusetea este o notiune complexa, ea nu poate fi limitata de anumite criterii. Eu consider ca frumusetea nu are reguli. Frumos poate fi si chipul unei femei de 90 de ani, care ascunde multe secrete. Frumusetea este povestea pe care o spun ochii tai", declara vedeta. De-a lungul anilor, si-a mentinut silueta si a avut aparitii de-a dreptul spectaculoase. Dintre acestea am ales cateva tinute de efect, care au atras atentia celor din jur in ultimii ani.





