Serialul original Netflix, Stranger Things, a devenit in scurt timp de la lansare, un adevarat fenomen. Productie horror-fantasy, proiectul fratilor Duffer ne trimite intr-un orasl micut, Hawkins din Indiana, unde intalnim in anii '80 un grup de copii care nimeresc in mijlocul unor conspiratii. Cu nostalgie si originalitate, producatorii au reusit sa redea inspirat o perioada trecuta si sa scoata in evidenta tinere talente. De curand, serialul a avut premiera si pentru sezonul 3 si cu un sezon patru deja confirmat, fanii asteapta sa vada prin ce aventuri vor trece personajele care au fost urmarite de la copilarie la adolescenta. Pentru a te convinge ca acest serial merita urmarit - daca nu o faci deja - iti prezentam in galerie cateva curiozitati din spatele filmarilor.



