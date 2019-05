Tao Porchon-Lynch, o femeie in varsta de 100 de ani, nu doar ca este un model de inspiratie pentru generatii intregi, dar este si cea mai batrana profesoara de yoga din lume, avand in vedere ca la varsta sa inca mai practica si ii mai initiaza pe ceilalti in tainele acestui sport. In egala masura, femeia face si dans sportiv si a participat si la competitia "Americanii au talent". Ea sustine ca a reusit sa ajunga la aceasta varsta gratie acestui sport, yoga, care ii antreneaza nu doar trupul, cat si mintea. Iata cateva secerete impartasite de femeia care in curand va implini 101 ani si care pune pret pe gandirea pozitiva.



