Enrique Iglesias, cantaret, cantautor, manechin, actor, muzician si producator muzical, a devenit celebru cu piese precum "Bailamos", "Rhythm Divine", "Be With You", "Escape" sau "Hero". El a debutat ca actor la Hollywood, in filmul ''Once Upon A Time In Mexico'', alaturi de actori celebri precum Antonio Banderas, Salma Hayek si Johnny Depp.



Artistul a concertat si in Romania, in 2002 si in 2008. In prezent, este unul dintre cei mai bine vanduti artisti latino. De altfel, Enrique insusi declara: ''Nu voi nega niciodata de unde provin. Sunt Latino si asta este evident''. Pentru ca pe data de 8 mai implineste varsta de 44 de ani, ne-am gandit sa va prezentam cateva lucruri mai putin stiute despre artist.





Te-ar putea interesa si:

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×