Celine Marie Claudette Dion s-a nascut pe 30 martie 1968, in Canada, intr-o familie cu 14 copii. Artista, care a cucerit, pe rand, Quebecul, Franta si, in cele din urma, Statele Unite a devenit cunoscuta si iubita in intreaga lume. In cei aproape 30 de ani de cariera, Celine Dion a primit nenumarate premii muzicale si a vandut peste 200 de milioane de albume. Casatoria cu Rene Angelil a fost una controversata, de-a lungul timpului, artista fiind urmarita la fiecare pas. A surprins in momentul in care a pozat nud pentru prima oara la 49 de ani, iar de curand s-a anuntat ca supervedeta canadiana se confrunta cu o problema financiara care i-ar putea afecta atat imaginea, cat si averea stransa in trei decenii de cariera. Am enumerat cateva lucruri cunoscute despre Celine Dion, sa le aflam si pe cele mai putin stiute, mai ales ca sambata artista implineste 51 de ani.