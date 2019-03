Se spune ca fiecare dintre noi am avea cate o sosie, ratacita pe undeva prin lume. Nu stim daca este intru totul adevarat, cert este ca exista persoane care seamana izbitor. Iar celebritatile nu fac o exceptie, existand in lume persoane care semana atat de bine incat sa fi confundate cu usurinta. In cele le urmeaza va prezentam cateva fotografii care surprind momentele in care oamenii si-au facut fotografii cu oameni de rand, care semanau extrem de bine cu staruri internationale.