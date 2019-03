Actrita care urmeaza sa implineasca varsta de 50 de ani in luna mai, castigatoare a premiului Oscar pentru rolul din "Aviatorul", s-a facut remarcata in mai multe productii, dintre care amintim "Carol", "Blue Jasmine", "Elizabeth: The Golden Age", "Notes on a Scandal", "I'm Not There", "Elizabeth", pentru care a primit, de asemenea, nominalizari la Oscar. Pe langa rolurile de exceptie interpretate, Cate Blanchett s-a facut remarcata de-a lungul timpului si pe covorul rosu, prin tinute alese cu atentie, rafinament si stil. Iata si dovezile:





Te-ar putea interesa si:

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×