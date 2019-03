Jennifer Aniston, cunoscuta gratie personajului Rachel Green din serialul de comedie "Friends" difuzat timp de zece sezoane de postul NBC incepand din 1994 a primit numeroase premii importante, inclusiv un Emmy si un Glob de Aur. De asemenea, si-a facut aparitia in numerose comedii romantice "Dumnezeu pentru o zi" (2003), "Rutina, bat-o vina" (1999), "Surpriza: Vine Polly!" (2004) si "Despartiti, dar impreuna" (2006), dar si in thriller-ul "Fara control" (2005), revenind apoi la stilul comediilor: "Horrible Bosses" (2011), "We're the Millers" (2013), "Horrible Bosses 2" (2014), "Office Christmas Party (2016). Dupa divortul de Brad Pitt, Jennifer Aniston a avut mai multe relatii de scurta durata, printre altele cu actorul Vince Vaughn, modelul britanic Paul Sculfor si cantaretul John Mayer. In 2018, s-a anuntat si despartirea de Justin Theroux dupa doi ani de casnicie. In ciuda problemelor intampinate de-a lungul timpului, artista reuseste sa arate impecabil la 50 de ani. Face sport si mizeaza pe moderatie, acestea ar fi doua dintre lectiile pe care le-am avea de invatat de la frumoasa actrita. In plus, chiar daca, in general, pariaza pe simplitate, vedeta a reusit sa atraga atentia in mai multe ocazii de-a lungul timpului. Iata cateva dintre acestea.