Cea de-a 91-a gala de decernare a premiilor Oscar este asteptata, ca in fiecare an, nu numai pentru a se afla castigatorii, ci si pentru a se urmari tinutele care vor fi etalate de vedete pe covorul rosu. Totusi, starurile au mai avut ocazii sa iasa in evidenta la diverse evenimente importante, printre care amintim Globurile de Aur Premiile Grammy , Premiile SAG sau Premiile BAFTA. Iata, asadar, cateva tinute extravagante care au atras atentia pana la acest moment.