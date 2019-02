Recent, actorul irlandez Liam Neeson s-a regasit in mijlocul unei controverse , dupa ce a declarat ca a umblat cateva zile inarmat, pentru a ucide un om, astfel incat sa se razbune pentru ca o prietena buna de-a lui fusese violata. Desi a avut o interventie la "Good Morning America", in care a declarat ca nu este rasist, criticile la adresa sa nu au contenit. Cu toate acestea, meritele sale de pana acum nu pot fi negate, mai ales in plan profesional avand in vedere performantele sale din filmele de actiune care de multe ori au urcat pe primele locuri in box office. De asemenea, este bine cunoscut faptul ca se implica si in actiuni caritabile, mai ales in sprijinul copiilor dezavantajati din lume. In cele ce urmeaza, ne-am gandit sa va prezentam cateva detalii din viata actorului.