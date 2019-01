Jessica Biel, exemplu de rafinament si eleganta: 10+ tinute prin care actrita a iesit in evidenta

Pe Jessica Biel cu totii o stim din serialul "Al saptelea cer", insa actrita si-a mai facut apoi aparitia intr-o serie de productii printre care amintim "Cartea iubirii", ''Dragoste accidentala", "Capcana", "Mereu in offside", "Total Recall" si lista ar putea continua. Insa, nu dorim sa punem accent pe latura profesionala, ci, mai degraba, pe cea personala. Precum se poate observa, la aproape 37 de ani, Jessica Biel arata impecabil, iar tinutele pe care le poarta nu fac altceva decat sa ii puna in evidenta silueta de invidiat. Iata cateva fotografii care vin in sprijinul celor mentionate: