Pe Brad Pitt il stim cu totii si nu numai gratie lungmetrajelor in care si-a facut aparitia si a modului in care a performat, ci si pentru ca s-a remarcat ca producator, fiind recompensat cu un Oscar in aceasta calitate cu lungmetrajul "12 ani de sclavie/ 12 Years a Slave". Actorul care ne-a cucerit in "Strania poveste a lui Benjamin Button", "Armata celor 12 maimute", Moneyball", "Ticalosi fara glorie/ Inglorious Bastards", "The tree of life/ Copacul vietii" sau "Meet Joe Black/ Intalnire cu Joe Black" implineste marti varsta de 55 de ani. De aceea, ne-am gandit sa va impartasim cateva citate memorabile, menite sa te motiveze zilnic.