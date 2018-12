Gigi Hadid, care de curand a aparut in calendarul Pirelli 2019 , este supermodelul momentului si putini sunt cei carora le-ar putea fi greu sa o recunoasca, caci este peste tot: in reviste, pe retelele de socializare, la fiecare evenimente de pe covorul rosu, aceste aparitii venind odata cu presiunea de a arata impecabil si de a avea tinute ireprosabile, noteaza therichest.com . Insa, aceasta sarcina nu pare deloc grea pentru Gigi Hadid care nu se teme deloc sa imbrace culori vii, optand adesea pentru accesorii minimaliste, dar sic. Desigur, au existat momente in care a mers la risc, iesind in evidenta cu tinute indraznete (exceptand prezentarile de moda). Ramane la latitudinea fiecaruia (gusturile nu se discuta) sa decida in ce masura i-au reusit combinatiile de culori, imprimeuri si articole vestimantare, cert este ca nimeni nu poate nega ca isi merita locul in lumea modei. Mai jos, va prezentam cateva tinute indraznete etalate de modelul, care nu de putin ori a atras toate privirile asupra sa.